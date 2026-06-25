Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа оказалась в зоне действия аномально горячего теплового купола из Сахары
Море разделило их без единой волны: морские гиганты начали говорить на двух разных языках
Поездка к морю как отдельное приключение: почему отели Сочи отменяют штрафы за поздний заезд
Ремонт без грязных швов: как сделать ванную комнату за один день и сэкономить десятки тысяч рублей
Жалобы в пустоту больше не сработают: юридический маневр заставит управляющую компанию покинуть ваш дом
Собаки и кошки в зоне риска: как распознать тепловой удар и остановить кровотечение до клиники
Кожа в зоне подмышек предательски обвисла: простое изменение положения тела повернет время вспять
Многомиллиардный дефицит Украины загнал Киев в финансовую петлю: запас прочности тает на глазах
В Госдуме выступили против новой поблажки школьникам: семейный отпуск грозит сломать учебную цепочку

Свобода обернулась страшным чувством: переезд в США лишил экс-солистку группы "Демо" покоя

Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева, которая в 2015 году переехала с детьми из России в США, рассказала о причинах переезда и трудностях адаптации.

Саша Зверева
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Саши Зверевой by Инстаграм-аккаунт Саши Зверевой
Саша Зверева

По словам 45-летней певицы, толчком стала депрессия после возвращения из туристической поездки в Америку.

"Мы приехали в США как туристы, отлично провели месяц. Приехали обратно в Россию, и у нас началась депрессия. Тогда я чувствовала, грядут перемены не только в физическом плане, но и в ментальном. Потому что качество жизни в России нас уже не устраивало. Мне казалось, за границей у детей будет больше свободы, выбора и самовыражения — даже в школе", — цитирует Звереву StarHit.

Однако жизнь в другой стране не сразу складывалась удачно. Певица призналась, что на счету у неё было полтора миллиона рублей, а доллар тогда стоил 30 рублей. После скачка курса 50 тысяч долларов пришлось делить на троих.

"Это ощущение, когда ты не можешь заснуть, потому что в голове постоянно крутятся мысли: как выжить, как заработать денег, что ещё предпринять… Это очень страшное чувство, которое не покидает, если честно, до сих пор", — поделилась она. 

У певицы четверо детей: старшая дочь Василиса (2003) и сын Макар (2008) от банкира Ильи Гусева, сын Лев (2015) от диджея Дмитрия Алмазова. С 2020 года она замужем за американцем Дэном Уолбраном, с которым воспитывает общего сына Себастьяна (2020).

Ранее актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала СВО, перебралась из Латвии в США.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Новости Симферополя
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Авто
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Последние материалы
Море разделило их без единой волны: морские гиганты начали говорить на двух разных языках
Поездка к морю как отдельное приключение: почему отели Сочи отменяют штрафы за поздний заезд
Ремонт без грязных швов: как сделать ванную комнату за один день и сэкономить десятки тысяч рублей
Жалобы в пустоту больше не сработают: юридический маневр заставит управляющую компанию покинуть ваш дом
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Собаки и кошки в зоне риска: как распознать тепловой удар и остановить кровотечение до клиники
Свобода обернулась страшным чувством: переезд в США лишил экс-солистку группы "Демо" покоя
Кожа в зоне подмышек предательски обвисла: простое изменение положения тела повернет время вспять
Многомиллиардный дефицит Украины загнал Киев в финансовую петлю: запас прочности тает на глазах
В Госдуме выступили против новой поблажки школьникам: семейный отпуск грозит сломать учебную цепочку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.