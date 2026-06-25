Свобода обернулась страшным чувством: переезд в США лишил экс-солистку группы "Демо" покоя

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева, которая в 2015 году переехала с детьми из России в США, рассказала о причинах переезда и трудностях адаптации.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Саши Зверевой by Инстаграм-аккаунт Саши Зверевой Саша Зверева

По словам 45-летней певицы, толчком стала депрессия после возвращения из туристической поездки в Америку.

"Мы приехали в США как туристы, отлично провели месяц. Приехали обратно в Россию, и у нас началась депрессия. Тогда я чувствовала, грядут перемены не только в физическом плане, но и в ментальном. Потому что качество жизни в России нас уже не устраивало. Мне казалось, за границей у детей будет больше свободы, выбора и самовыражения — даже в школе", — цитирует Звереву StarHit.

Однако жизнь в другой стране не сразу складывалась удачно. Певица призналась, что на счету у неё было полтора миллиона рублей, а доллар тогда стоил 30 рублей. После скачка курса 50 тысяч долларов пришлось делить на троих.

"Это ощущение, когда ты не можешь заснуть, потому что в голове постоянно крутятся мысли: как выжить, как заработать денег, что ещё предпринять… Это очень страшное чувство, которое не покидает, если честно, до сих пор", — поделилась она.

У певицы четверо детей: старшая дочь Василиса (2003) и сын Макар (2008) от банкира Ильи Гусева, сын Лев (2015) от диджея Дмитрия Алмазова. С 2020 года она замужем за американцем Дэном Уолбраном, с которым воспитывает общего сына Себастьяна (2020).

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