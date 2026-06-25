Покорить оперную диву невозможно: как Воробьёву удалось завоевать внимание Гарифуллиной

Алексей Воробьёв трогательно и поэтично высказался о своём знакомстве с женой, оперной певицей Аидой Гарифуллиной.
Артист в интервью WomanHit признался, что не пытался её "покорять", а просто был собой и позволил чувствам развиваться естественно.
"Покорить оперную диву невозможно. Это сразу надо принять, как законы природы, математики и физики. Оперная дива сама решает, кого помиловать, кого отправить на второй акт страданий, а кого вообще не пустить дальше увертюры", — сказал Воробьёв.
По его словам, всё началось с "невероятно сильного человеческого чувства" и восторга перед женщиной, которую он называет "настоящей". Он подчеркнул, что не играл роль, хотя профессия располагает к этому, а был искренним и открытым.
Воробьёв также признался, что рядом с Аидой ему захотелось становиться лучше — не потому, что кто-то просил, а потому что самому захотелось быть достойным этой любви.
"Я просто был собой, и с ней мне хотелось быть честным. Слушать, не играть роль, хотя профессия, казалось бы, располагает к преступлению, а быть искренним и открытым. Уважать её мир, её профессию, её ритм, её материнство и не бояться быть уязвимым", — добавил артист.
Ранее Алексей Воробьёв признался, что его решение жениться на Аиде Гарифуллиной было мгновенным, а не тщательно обдуманным.
Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.