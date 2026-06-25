Унизительный статус в чужой стране: экс-ведущий Первого канала описал горькую реальность жизни в Израиле

Бывший ведущий программы "Контрольная закупка" на Первом канале Антон Привольнов в эфире YouTube-канала Sheinkin40 высказался о сложностях, с которыми сталкиваются репатрианты в Израиле.

Фото: commons.wikimedia.org by Smallhedgehog, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущий Антон Привольнов

В беседе с историком Хаимом Бен-Яаковым он отметил, что многие приезжие могут ощущать себя людьми второго сорта, особенно в первые годы жизни в стране.

"Я думаю, не все понимают. А у многих репатриантов, я уверен, есть такое ощущение, что они люди второго сорта", — сказал Привольнов.

Историк Хаим Бен-Яаков, в свою очередь, отметил, что в Израиле положительно оценивают идею репатриации и понимают её необходимость. Однако Привольнов подчеркнул, что реальность адаптации часто оказывается сложнее ожиданий.

Ранее уехавший в Израиль комик и телеведущий Михаил Шац* рассказал о ностальгии по 90-м годам в России.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста