Унизительный статус в чужой стране: экс-ведущий Первого канала описал горькую реальность жизни в Израиле

Бывший ведущий программы "Контрольная закупка" на Первом канале Антон Привольнов в эфире YouTube-канала Sheinkin40 высказался о сложностях, с которыми сталкиваются репатрианты в Израиле.
В беседе с историком Хаимом Бен-Яаковым он отметил, что многие приезжие могут ощущать себя людьми второго сорта, особенно в первые годы жизни в стране.
"Я думаю, не все понимают. А у многих репатриантов, я уверен, есть такое ощущение, что они люди второго сорта", — сказал Привольнов.
Историк Хаим Бен-Яаков, в свою очередь, отметил, что в Израиле положительно оценивают идею репатриации и понимают её необходимость. Однако Привольнов подчеркнул, что реальность адаптации часто оказывается сложнее ожиданий.
Ранее уехавший в Израиль комик и телеведущий Михаил Шац* рассказал о ностальгии по 90-м годам в России.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.