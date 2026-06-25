Эмиграция обернулась потрясением: Настя Задорожная поразилась укладу жизни в американской высотке

Актриса Настя Задорожная, которая уже давно живёт в США и отказалась от популярности в России ради спокойной жизни с мужем и ребёнком, рассказала о своём окружении.

Фото: instagram by личный аккаунт Анастасии Задорожной в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Задорожная

Звезда клипа "Зачем топтать мою любовь" призналась, что черпает вдохновение у своих соседей — пожилых людей, которые ведут удивительно насыщенный образ жизни.

"Мы живём в доме, где все наши соседи годятся нам в бабушки и прадедушки. И нет — это не дом престарелых, как подумали про себя сейчас большинство. Прекрасная высотка на первой линии с очень комфортной атмосферой. Это тот самый яркий пример, как люди, уходя на пенсию, живут уютно и в кайф. Аквааэробика, бридж, коктейли и вечеринки, яркие наряды, спорт на регулярной основе, прогулки по океану", — поделилась Задорожная.

По её словам, некоторые соседи, которым уже за 90, продолжают работать — занимаются благоустройством территории, чтобы "быть в тонусе". Для Насти стало открытием, что люди после 65 лет могут быть активными и радоваться жизни так, будто им снова 20-30 лет.

"Этот опыт меня очень вдохновил", — призналась звезда "Клуба".

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* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга