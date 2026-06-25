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Все активы под ударом: запрет на въезд в Россию заставил Нурлана Сабурова избавиться от роскоши

Шоу-бизнес

Нурлан Сабуров, которому в феврале этого года запретили въезд в Россию на 50 лет в интересах национальной безопасности страны, продал свой элитный внедорожник.

Нурлан Сабуров
Фото: commons.wikimedia.org by Yerlan Tanay, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Нурлан Сабуров

Речь идёт о роскошном Cadillac Escalade, который удалось реализовать за 10 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, сделкой занималась супруга комика Диана, которая находилась в России до получения полной суммы, а после покинула страну и улетела на ПМЖ в Казахстан.

Сейчас у комика в России остался лишь дом в подмосковной Истре с участком в 1285 квадратных метров. Недвижимость оценивается примерно в 115 миллионов рублей.

Напомним, во Внуково, где задержали Сабурова по прибытии из Дубая, он заявил, что у него нет денег на обратный билет. Тогда за ним вылетели два воздушных маршала для сопровождения обратно в ОАЭ. Позднее ряд Telegram-каналов писали, что, узнав, что обратно придётся лететь в наручниках, комик нашёл средства на билет до Казахстана.

Ранее в СМИ сообщалось, что Алла Пугачёва столкнулась с серьёзными трудностями при попытке продать свою недвижимость.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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