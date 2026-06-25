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Шоумен снова в деле: сколько заработал Иван Ургант на секретной свадьбе в Казани

Шоу-бизнес

Телеведущий и шоумен Иван Ургант стал ведущим секретной свадьбы, которая прошла на одном из самых престижных курортов Казани. За своё выступление артист получил гонорар в размере 100 тысяч долларов — это порядка 7,5 миллионов рублей.

Иван Ургант
Фото: instagram by личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Ургант

Торжество состоялось в минувшие выходные в роскошном комплексе "Ак Барс Гольф Резорт", расположенном на живописном берегу Волги. Для гостей мероприятия было забронировано 50 номеров отеля, что обошлось организаторам в 9 миллионов рублей.

"Гонорар Урганта составил чуть меньше 7,5 миллионов рублей. Помимо этого, в условия контракта входили трансфер на автомобиле премиум-класса, а также лёгкие закуски и безалкогольные напитки", — пишет Telegram-канал Baza.

Программа шоумена была выстроена из коротких 20-минутных блоков. В общей сложности развлекательная часть длилась около пяти часов. Ивану Урганту помогал соведущий, приехавший из Москвы. Финалом праздника стало выступление группы PIZZA.

Ранее певица Лолита Милявская раскрыла необычный пункт в своём райдере. Артистка прописывает там фразу "Рекомендовано Пенсионным фондом", чтобы проверить, насколько внимательно организаторы читают требования.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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