Полтора года в четырёх стенах без права выхода: откровения вернувшейся к жизни Митрошиной

Блогерша Александра Митрошина, которая получила три года условно по делу об отмывании денег, постепенно возвращается к привычной жизни.

Фото: личный аккаунт Александры Митрошиной в Instagram* (запрещён в РФ) public domain Александра Митрошина

Звезда соцсетей снова выходит на связь с поклонниками, ведёт блог и даже подумывает отказаться от тренировок в спортзале — настолько сильно ей понравилось заниматься дома.

"Вы 1,5 года не выходили из своей квартиры? Вообще? Как вы это пережили? Можно сойти с ума!" — спрашивали подписчики в комментариях.

Митрошина всё это время находилась под домашним арестом. Покидала квартиру лишь по необходимости: на суды, следственные действия и один раз к врачу. В среднем выходить за дверь получалось примерно раз в месяц. При этом она с теплотой отзывается о семье: муж и близкие создали ей лучшие условия и максимально заботились, чтобы она чувствовала себя комфортно.

Чтобы не сойти с ума от замкнутого пространства, Александра выстроила чёткий режим. Каждый день она посвящала время спорту — в спальне стояла беговая дорожка, на которой она ходила почти каждый день, открывая окно. Теперь, когда ограничения сняты, у неё нет особого желания возвращаться в фитнес-клуб.

Ранее Александра Митрошина вернулась в социальные сети после двух лет отсутствия и коротко написала: "Я вернулась".