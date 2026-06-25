Полтора года в четырёх стенах без права выхода: откровения вернувшейся к жизни Митрошиной

Блогерша Александра Митрошина, которая получила три года условно по делу об отмывании денег, постепенно возвращается к привычной жизни.
Звезда соцсетей снова выходит на связь с поклонниками, ведёт блог и даже подумывает отказаться от тренировок в спортзале — настолько сильно ей понравилось заниматься дома.
"Вы 1,5 года не выходили из своей квартиры? Вообще? Как вы это пережили? Можно сойти с ума!" — спрашивали подписчики в комментариях.
Митрошина всё это время находилась под домашним арестом. Покидала квартиру лишь по необходимости: на суды, следственные действия и один раз к врачу. В среднем выходить за дверь получалось примерно раз в месяц. При этом она с теплотой отзывается о семье: муж и близкие создали ей лучшие условия и максимально заботились, чтобы она чувствовала себя комфортно.
Чтобы не сойти с ума от замкнутого пространства, Александра выстроила чёткий режим. Каждый день она посвящала время спорту — в спальне стояла беговая дорожка, на которой она ходила почти каждый день, открывая окно. Теперь, когда ограничения сняты, у неё нет особого желания возвращаться в фитнес-клуб.
Ранее Александра Митрошина вернулась в социальные сети после двух лет отсутствия и коротко написала: "Я вернулась".
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