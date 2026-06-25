Главный запрет для тысячи гостей: какое жёсткое правило ввела Тейлор Свифт на своей свадьбе

Тейлор Свифт и её возлюбленный, футболист Трэвис Келси, готовятся к свадьбе, которая состоится 3 июля. Торжество пройдёт в легендарном нью-йоркском спортивном комплексе Madison Square Garden. Об этом рассказал друг жениха Джордж Киттл в интервью Extra TV.

Фото: Flickr by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тейлор Свифт

"Несмотря на чёткое пожелание пары не приносить подарки, Киттл всё же намерен подарить Келси старинную монету. По его словам, жених увлекается такими вещами, хотя подарок и выйдет недешёвым", — сообщает издание.

Изначально пара планировала скромную церемонию в Род-Айленде, но позже решила устроить более масштабное событие. На прошлых выходных Свифт провела девичник в своём особняке в Род-Айленде, а Келси отметил последние дни холостяцкой жизни в Лос-Анджелесе.

На свадьбу приглашены около тысячи человек, среди которых Карли Клосс, Зои Кравиц, Эд Ширан, сёстры Хаим, Сьюки Уотерхаус, Джиджи Хадид и Селена Гомес.

Ранее стало известно, что певица Клава Кока и блогер Дима Масленников, объявившие о помолвке в апреле, сыграют свадьбу в сентябре.