Репутация важнее сомнительного перфоманса: российский артист отклонил сделку на десятки миллионов

Певец NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков) стал гостем шоу Ксении Собчак "Что о тебе думают?" и сделал неожиданное заявление. Артист заявил, что не стал бы исполнять стриптиз на частном мероприятии, даже если бы ему предложили 20 миллионов рублей.
Он пояснил, что может себе позволить подобное на больших концертах, чтобы "добавить изюминки и показать перфоманс", однако не на корпоративах, где присутствуют девушки.
"Те люди, которые меня очень хорошо знают, скажут, что моё отношение к деньгам, собственному достоинству, себе, статусу и команде, которая со мной работает, точно не позволит мне так сделать. Плюс у меня есть девушка — она не поймёт", — поделился музыкант.
Ранее в том же интервью Ксении Собчак NILETTO признался, что однажды переспал с замужней фанаткой. По его словам, сначала он не знал о её статусе, но когда девушка показала обручальное кольцо, он решил "позволить себе это сделать".
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