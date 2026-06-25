Репутация важнее сомнительного перфоманса: российский артист отклонил сделку на десятки миллионов

Певец NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков) стал гостем шоу Ксении Собчак "Что о тебе думают?" и сделал неожиданное заявление. Артист заявил, что не стал бы исполнять стриптиз на частном мероприятии, даже если бы ему предложили 20 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Niletto

Он пояснил, что может себе позволить подобное на больших концертах, чтобы "добавить изюминки и показать перфоманс", однако не на корпоративах, где присутствуют девушки.

"Те люди, которые меня очень хорошо знают, скажут, что моё отношение к деньгам, собственному достоинству, себе, статусу и команде, которая со мной работает, точно не позволит мне так сделать. Плюс у меня есть девушка — она не поймёт", — поделился музыкант.

Ранее в том же интервью Ксении Собчак NILETTO признался, что однажды переспал с замужней фанаткой. По его словам, сначала он не знал о её статусе, но когда девушка показала обручальное кольцо, он решил "позволить себе это сделать".