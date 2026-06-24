Гламурные свадьбы при тяжёлом диагнозе: Отар Кушанашвили указал на странности в поведении Лерчек

Телеведущий Отар Кушанашвили, который сам пережил рак кишечника четвёртой стадии и находится в ремиссии, вновь высказался о Валерии Чекалиной (Лерчек).

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Поводом стали новые кадры блогера, появившиеся в Сети: она была замечена на фестивале современного искусства в Гостином дворе в красном мини-платье, а также на свадьбе друзей и в элитном спортзале.

"Конечно, у неё есть диагноз. Но он преувеличен до циклопических масштабов. Пациент не сможет даже выйти из больницы, если существует угроза жизни и здоровью. И уж тем более никто из врачей не даст ему добро на посещение спортзала", — заявил Кушанашвили.

Шоумена смущает не только активность Валерии, но и то, что она пытается жить прежней гламурной жизнью.

"Её природу не изменишь. Она ходит на эти выставки, свадьбы, дни рождения… В спортзале даже засветилась, потому что выпендрёж, форсерство, демонстрация роскошной жизни у неё в крови. Люди говорят: "Нам больно", — а ей нет", — негодует телеведущий.

При этом Кушанашвили подчёркивает, что не отрицает факт болезни и не желает Лерчек зла, но её поведение вызывает у него раздражение.

"Я не желаю этой молодой женщине и многодетной матери ничего плохого, но её не переделать", — заключил он.

Ранее Отар Кушанашвили признался, что до сих пор испытывает сильные боли после лечения.