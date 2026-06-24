Я уважаю в себе это качество: что Ксения Бородина считает своим главным жизненным принципом

Телеведущая Ксения Бородина, известная по реалити-шоу "Дом-2", в Instagram*-аккаунте ответила на восхищение поклонницы, которая оценила её умение стойко защищать семью.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина

Ксения призналась, что по-другому не умеет.

"Я уважаю в себе это качество. За своих надо быть горой. Это мой жизненный принцип. Обидели близкого — вступись, только с дураками не всегда хочется связываться. Себе дороже! А в остальном — люди очень злые на язык. Приписывают то, чего нет, обзывают из-за зависти и собственной несостоятельности. Таких только в блок, и никаких поблажек!" — резко высказалась Ксения.

Она рассказала, что старается сдерживаться, когда кто-то пытается задеть её детей или маму, и просто блокирует таких людей. Но иногда может и сорваться. По её словам, люди часто приписывают то, чего нет, и обзываются из зависти. С такими она не церемонится.

Ранее Ксения Бородина вступилась за мужа, которого подписчики упрекают в жизни за её счёт. Тогда она рассказала, что он ушёл от бывшей жены без грязи, оставив квартиру ребёнку, а с ней не жадничает.

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