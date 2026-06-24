Реакция превзошла все ожидания: Егор Крид обнаружил выгоду в волне негатива

Певец Егор Крид стал гостем премии VOICE INFLUENCER AWARDS 2026, где выступил с неожиданным обращением к своим недоброжелателям.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид

Артист признался, что в последнее время столкнулся с волной негатива, но благодарен этому периоду.

"Большая благодарность за то, что мне с моей аудиторией удаётся спустя такое время ещё покорять эти топ-чарты, чувствую себя МОТ'ом", — заявил Крид в своём обращении.

По словам певца, именно благодаря хейту он стал больше обращать внимание на людей, которые его по-настоящему любят и поддерживают. Артист подчеркнул, что, несмотря на критику, продолжает радовать поклонников и оставаться на вершинах музыкальных чартов.

Ранее певица Клава Кока жёстко ответила хейтерам, которые критикуют её фигуру. При росте 170 см и весе 54 кг её называют "жирной" и "свинотой".