Реакция превзошла все ожидания: Егор Крид обнаружил выгоду в волне негатива

Певец Егор Крид стал гостем премии VOICE INFLUENCER AWARDS 2026, где выступил с неожиданным обращением к своим недоброжелателям.
Артист признался, что в последнее время столкнулся с волной негатива, но благодарен этому периоду.
"Большая благодарность за то, что мне с моей аудиторией удаётся спустя такое время ещё покорять эти топ-чарты, чувствую себя МОТ'ом", — заявил Крид в своём обращении.
По словам певца, именно благодаря хейту он стал больше обращать внимание на людей, которые его по-настоящему любят и поддерживают. Артист подчеркнул, что, несмотря на критику, продолжает радовать поклонников и оставаться на вершинах музыкальных чартов.
Ранее певица Клава Кока жёстко ответила хейтерам, которые критикуют её фигуру. При росте 170 см и весе 54 кг её называют "жирной" и "свинотой".
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.