Телеведущая и сваха Роза Сябитова, известная по программе "Давай поженимся!" на Первом канале, высказалась о девушках, которые мечтают о богатом муже, чтобы жить за его счёт и не заниматься домашним хозяйством.
По словам Сябитовой, такие запросы формируются у участниц передачи под влиянием "красивых картинок" в соцсетях.
"Девочки, очнитесь, за пределами соцсетей совсем другая жизнь", — призвала ведущая в интервью "Леди.Mail".
Она также отметила, что в последнее время мужчины всё чаще ищут в жёны хозяйственных и "домашних" девушек. Сябитова подчеркнула, что потребительское отношение к браку не находит отклика у современных женихов, которые ценят практичность и участие в быту.
Ранее Роза Сябитова призналась, что не хочет заводить новые романы и не намерена тратить энергию на мужчин.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.