Миражи из социальных сетей разбиты: главная сваха страны предрекла крах корыстных невест

Телеведущая и сваха Роза Сябитова, известная по программе "Давай поженимся!" на Первом канале, высказалась о девушках, которые мечтают о богатом муже, чтобы жить за его счёт и не заниматься домашним хозяйством.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Розы Сябитовой by Инстаграм-аккаунт Розы Сябитовой Роза Сябитова

По словам Сябитовой, такие запросы формируются у участниц передачи под влиянием "красивых картинок" в соцсетях.

"Девочки, очнитесь, за пределами соцсетей совсем другая жизнь", — призвала ведущая в интервью "Леди.Mail".

Она также отметила, что в последнее время мужчины всё чаще ищут в жёны хозяйственных и "домашних" девушек. Сябитова подчеркнула, что потребительское отношение к браку не находит отклика у современных женихов, которые ценят практичность и участие в быту.

Ранее Роза Сябитова призналась, что не хочет заводить новые романы и не намерена тратить энергию на мужчин.