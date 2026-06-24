Риск во всём и даже в любви: Анастасия Решетова рассказала о том, что сейчас происходит в жизни

Модель Анастасия Решетова, которая обычно предпочитает не говорить о личном, на вечеринке Voice Influencer Awards сделала исключение.
В интервью PeopleTalk она подтвердила, что у неё всё хорошо, но от подробностей отказалась.
"О личной жизни стараюсь говорить по минимуму. <…> У меня всё хорошо, я очень счастлива. Сейчас моя личная жизнь очень бурно развивается", — поделилась Решетова.
Помимо личного, модель рассказала о своём хобби — экстремальной езде, о которой мечтала с детства. По её словам, она быстро учится и уже обходится без инструктора. Также Решетова анонсировала запуск собственного шоу "Бьюти без купюр", посвящённого инъекционным и аппаратным процедурам.
"Мы будем рассказывать там про плюсы и минусы инъекционных и аппаратных процедур, всяких добавок", — пояснила она.
Ранее модель Оксана Самойлова в интервью рассказала, что после развода с рэпером Джиганом не хочет новых отношений и не представляет, как снова пойдёт на свидание.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.