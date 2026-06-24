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Риск во всём и даже в любви: Анастасия Решетова рассказала о том, что сейчас происходит в жизни

Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова, которая обычно предпочитает не говорить о личном, на вечеринке Voice Influencer Awards сделала исключение.

Анастасия Решетова
Фото: Telegram by Telegram-канал Анастасии Решетовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Решетова

В интервью PeopleTalk она подтвердила, что у неё всё хорошо, но от подробностей отказалась.

"О личной жизни стараюсь говорить по минимуму. <…> У меня всё хорошо, я очень счастлива. Сейчас моя личная жизнь очень бурно развивается", — поделилась Решетова.

Помимо личного, модель рассказала о своём хобби — экстремальной езде, о которой мечтала с детства. По её словам, она быстро учится и уже обходится без инструктора. Также Решетова анонсировала запуск собственного шоу "Бьюти без купюр", посвящённого инъекционным и аппаратным процедурам.

"Мы будем рассказывать там про плюсы и минусы инъекционных и аппаратных процедур, всяких добавок", — пояснила она.

Ранее модель Оксана Самойлова в интервью рассказала, что после развода с рэпером Джиганом не хочет новых отношений и не представляет, как снова пойдёт на свидание.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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