Честность зашла слишком далеко: NILETTO рассказал о связи с девушкой, которая была обручена

Певец NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков) стал гостем шоу Ксении Собчак и в откровенной беседе рассказал историю, которая, по его словам, произошла несколько лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Niletto

К нему пришла очень красивая поклонница, они вместе провели вечер, и в какой-то момент девушка показала обручальное кольцо, рассказав, что её парень сделал ей предложение. Несмотря на это, артист решил вступить с ней в интимную связь.

"В тот момент я себе позволил это сделать (заняться сексом). Подумал, что, возможно, я этого парня от чего-то спасаю. Я почувствовал себя немного героем, сделал своё дело, и все остались в плюсе, я надеюсь. Может, нет", — поделился артист.

Он не уточнил, жалеет ли о своём поступке, но отметил, что тогда его логика казалась ему оправданной.

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