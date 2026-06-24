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Такое сегодня не скрыть в Сети: Опра Уинфри спасла репутацию Уитни Хьюстон в критический миг

Шоу-бизнес

Телеведущая Опра Уинфри, чьё шоу долгие годы оставалось одним из самых влиятельных на американском телевидении, в недавнем интервью поделилась историей, которая могла разрушить карьеру Уитни Хьюстон.

Опра Уинфри
Фото: commons.wikimedia.org by Maryland GovPics, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Опра Уинфри

По словам 72-летней Опры, однажды певица упала со сцены во время выступления перед публикой, и ведущая вмешалась, чтобы предотвратить скандал.

"Во время первого интервью Уитни вела себя безупречно, но в тот день, когда она пришла выступать перед публикой, была не в духе и упала со сцены", — вспомнила Уинфри.

Опра призналась, что, несмотря на то, что у всех зрителей были камеры, она умоляла их не публиковать записи.

"Я пользовалась огромным доверием аудитории. Сегодня такого бы не случилось", — заключила Опра, отметив, что в эпоху соцсетей удержать подобную информацию было бы невозможно.

Ранее певица Тейлор Свифт растрогала миллионы поклонников, подарив гитару с автографом восьмилетней девочке Мэдлин, которая вместе с соседом исполнила её хит "Love Story" на вирусном видео.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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