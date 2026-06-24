Такое сегодня не скрыть в Сети: Опра Уинфри спасла репутацию Уитни Хьюстон в критический миг

Телеведущая Опра Уинфри, чьё шоу долгие годы оставалось одним из самых влиятельных на американском телевидении, в недавнем интервью поделилась историей, которая могла разрушить карьеру Уитни Хьюстон.
По словам 72-летней Опры, однажды певица упала со сцены во время выступления перед публикой, и ведущая вмешалась, чтобы предотвратить скандал.
"Во время первого интервью Уитни вела себя безупречно, но в тот день, когда она пришла выступать перед публикой, была не в духе и упала со сцены", — вспомнила Уинфри.
Опра призналась, что, несмотря на то, что у всех зрителей были камеры, она умоляла их не публиковать записи.
"Я пользовалась огромным доверием аудитории. Сегодня такого бы не случилось", — заключила Опра, отметив, что в эпоху соцсетей удержать подобную информацию было бы невозможно.
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