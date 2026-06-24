Семейная тирания осталась в прошлом: Мадонна прервала молчание после тяжёлого разрыва с дочерью

Певица Мадонна в интервью Interview Magazine впервые открыто высказалась о примирении со своей 29-летней дочерью Лурдес Леон.

Фото: flickr.com by chrisweger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мадонна

По словам артистки, наладить отношения им помогло совместное творчество — написание песни для её нового альбома. Дочь сама выступила с инициативой.

"Песня, которую я написала с моей дочерью Лолой. Она предложила мне сочинить песню вместе — как способ исцелить наши отношения", — сказала Мадонна.

Ранее, в 2021 году, Лурдес откровенно говорила о сложностях в общении с матерью: "Моя мама — настоящий фанат контроля, и она контролировала меня всю мою жизнь. Мне нужно было стать полностью независимой от неё сразу после окончания школы". Теперь, судя по всему, ситуация изменилась.

У Мадонны большая семья: помимо Лурдес, у певицы есть 25-летний сын Рокко Ричи от брака с Гаем Ричи, а также четверо приёмных детей — 20-летние Дэвид Банда и Мерси Джеймс и 13-летние близнецы Эстере и Стелле Чикконе.

Ранее актриса Анджелина Джоли в интервью Variety призналась, что именно шестеро детей помогли ей восстановиться после скандального развода с Брэдом Питтом.