Семейная тирания осталась в прошлом: Мадонна прервала молчание после тяжёлого разрыва с дочерью

Певица Мадонна в интервью Interview Magazine впервые открыто высказалась о примирении со своей 29-летней дочерью Лурдес Леон.
По словам артистки, наладить отношения им помогло совместное творчество — написание песни для её нового альбома. Дочь сама выступила с инициативой.
"Песня, которую я написала с моей дочерью Лолой. Она предложила мне сочинить песню вместе — как способ исцелить наши отношения", — сказала Мадонна.
Ранее, в 2021 году, Лурдес откровенно говорила о сложностях в общении с матерью: "Моя мама — настоящий фанат контроля, и она контролировала меня всю мою жизнь. Мне нужно было стать полностью независимой от неё сразу после окончания школы". Теперь, судя по всему, ситуация изменилась.
У Мадонны большая семья: помимо Лурдес, у певицы есть 25-летний сын Рокко Ричи от брака с Гаем Ричи, а также четверо приёмных детей — 20-летние Дэвид Банда и Мерси Джеймс и 13-летние близнецы Эстере и Стелле Чикконе.
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