Любовь оказалась сильнее клятв: союз Полины Гагариной с директором разрушил многолетний брак

СМИ сообщили о романе 39-летней певицы Полины Гагариной и её 36-летнего концертного директора Сергея Сметанина.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полина Гагарина

По данным kp.ru, ради Гагариной Сметанин ушёл от своей супруги Елизаветы, с которой был в браке. Информацию о разводе подтверждает свидетельство о расторжении брака, с которым ознакомилось издание.

"Всё изменилось, когда Сергей стал работать с Полиной Гагариной. Он влюбился и сделал выбор в пользу Полины", — рассказала изданию приятельница Сметанина.

По словам источника, развод инициировала Елизавета, вероятно, узнав о романе мужа со звездой. О том, что Гагарина и Сметанин встречаются, стало известно в мае, когда певица опубликовала в блоге фото с мужской рукой и подписью "Моя любовь". Вскоре пару заметили на прогулке — они держались за руки и обнимались.

До работы с Гагариной Сметанин был концертным директором Веры Брежневой, а также играет на барабанах в нескольких рок-группах.

Ранее Полина Гагарина в шутку предложила сосватать свою дочь Мию с сыном Сергея Лазарева Никитой.