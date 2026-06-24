Никаких спецэффектов и голубков: тихий момент с Гарифуллиной определил судьбу Алексея Воробьева

Алексей Воробьёв, который уже больше года состоит в браке с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, подробно рассказал о своих чувствах.

Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алексей Воробьёв

По словам артиста, именно встреча с артисткой заставила его поверить в любовь, в которую он уже давно не верил.

"Та самая любовь, в которую я уже давно не верил, но вдруг — одна секунда, один взгляд, одна встреча изменила то, каким я знал этот мир и себя. Любовь действительно стоит того, чтобы поставить на кон всё, всю свою жизнь. Ради того, чтобы сделать одного человека в этом мире по-настоящему счастливым", — рассказал Алексей в интервью aif.ru.

Он признался, что рядом с Аидой ему захотелось не казаться лучше, а становиться лучше.

"Казаться — легче. Становиться — сложнее. Представляете, взрослый мужчина работает над собой. Почти фантастика, но бывает", — добавил артист.

Воробьёв также отметил, что их любовь не похожа на романтические фильмы: не было "замедленной съёмки, ветра в волосах и голубя, который драматично пролетел между ними". Момент, по его словам, был тихим, тонким и пронзительным.

Алексей также наладил отношения с дочерью Аиды, Оливией, которая тепло относится к новому избраннику мамы и обожает его песни.

Ранее Алексей Воробьёв признался, что его решение жениться на Аиде Гарифуллиной было мгновенным, а не тщательно обдуманным.