Бруклин Бекхэм решил всё прояснить: нежные слова для Николы Пельтц перекрыли шум последних ссор

27-летний Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, опубликовал в соцсетях трогательное обращение к своей жене, 31-летней актрисе Николе Пельтц.

Фото: Instagram / nicolaannepeltzbeckham by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Поводом стала шестая годовщина помолвки пары: предложение он сделал ей в июне 2020 года, хотя официально о помолвке стало известно только в следующем месяце.

"Шесть лет назад я сделал предложение своей лучшей подруге. Ты — моя девочка, моя прекрасная жена и всё моё сердце. Каждый день с тобой — как лучшее приключение, и я до сих пор не могу поверить, что мне выпало счастье проживать эту жизнь с тобой. Ты делаешь всё ярче, смешнее, нежнее и волшебнее просто тем, что ты есть. Я хочу продолжать смеяться, мечтать и оставаться молодым вместе с тобой. Я люблю тебя больше слов, Никола", — написал Бруклин.

Пара состоит в браке с 2022 года. На фоне тёплого поста заметно, что Бруклин продолжает активно делиться личной жизнью, несмотря на недавние конфликты с родителями.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм пришёл в ярость после того, как его отец Дэвид Бекхэм опубликовал архивное фото с ним в День отца. Инсайдер тогда заявлял, что Бруклин просил родителей оставить его в покое, но они продолжают публиковать его снимки.