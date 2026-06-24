Больше не хочется свиданий: жёсткий отказ Самойловой от мужчин определил новый вектор жизни

Многодетная мать и модель Оксана Самойлова, которая недавно пережила развод с рэпером Джиганом, заявила, что в ближайшем будущем собирается удивлять поклонников не только историями с фермы, но и певческим талантом.

Фото: Социальные сети by Оксана Самойлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оксана Самойлова с Джиганом

Она готовит к выпуску танцевальный трек "Мамми" и уже записала четыре песни.

"Очень интересный вид проявления себя через творчество, через музыку. У меня уже четыре песни готово. Естественно, они будут выходить все по очереди. Не знаю, как люди воспримут, это самое интересное, наверное. Но я обожаю свои песни", — заявила Оксана в интервью VOICE.

Она также рассказала, что бывший муж Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) участвует в жизни их четверых детей — и финансово, и морально. По её словам, музыкант платит половину за школу и содержит наследников, когда они живут с ним.

При этом она категорически не настроена на новые отношения.

"Ноль вероятности, что я пойду на свидание. Я везде хожу либо с охраной, либо я никуда не хожу. На сайтах знакомств я не сижу и ухаживания от мужчин не принимаю. Мне просто никто не нравится, серьёзно. Я думаю, у меня уже всё было. Замужем была всю жизнь, все виды детей родила. Зачем мне идти в отношения? Я только реально вообще освободилась. У меня всё прекрасно", — заключила она.

Ранее Оксана Самойлова объясняла, зачем поехала в Канны.