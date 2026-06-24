Долго держали это в секрете: Алексей Воробьёв показал скрытую сторону жизни с оперной звездой

Алексей Воробьёв и его супруга, оперная певица Аида Гарифуллина, которые в прошлом году сыграли тайную свадьбу и долго скрывали свои отношения, теперь всё чаще делятся личными моментами. На этот раз шоумен опубликовал кадры из спортзала, где они вместе проводят время за тренировками.

Фото: instagram by личный аккаунт Алексея Воробьёва в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аида Гарифуллина и Алексей Воробьёв

Пара вместе приседала, тягала железо и весело проводила время. Воробьёв подписал видео трогательными словами: "Лучшее семейное времяпрепровождение — это то, которое делает нас здоровее, счастливее и ещё больше сближает… Вместе в жизни. Вместе в любви. Вместе в спортзале. Люблю тебя".

Поклонники пары пришли в восторг.

"Какая Аида… другая рядом с вами. Сияющая", "Самая любимая парочка! Молодцы", "Любо-дорого на вас смотреть", — комментируют фанаты.

Ранее Алексей Воробьёв признался, что его решение жениться на Аиде Гарифуллиной было мгновенным, а не тщательно обдуманным.