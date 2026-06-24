Меган Маркл возвращается на родину мужа: приезд Сассекских спровоцировал новый раскол в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к первому за четыре года совместному визиту в Великобританию. В следующем месяце они привезут семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет, чтобы познакомить их с дедушкой — королём Карлом III.

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Однако, по данным Page Six, встреча с кузенами — детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон — не состоится.

"Организация встречи детей потребовала бы масштабной подготовки: согласования расписаний, проработки протокола и обеспечения безопасности всех участников. Во‑вторых, Уильям негативно настроен ко всему, что делает Гарри", — отмечают эксперты.

Последний раз Арчи и Лилибет посещали Великобританию в июне 2022 года на торжествах по случаю юбилея Елизаветы II. Сама Меган не возвращалась на родину мужа с сентября 2022-го — с момента похорон королевы. Монарх, как сообщается, предложил паре остановиться в королевской резиденции и взял на себя обеспечение их безопасности.

Ранее инсайдеры рассказывали, что у Меган Маркл и принца Гарри есть специальный график публичных выступлений, который помогает им перетягивать внимание на себя после любых заявлений британской королевской семьи.