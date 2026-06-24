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В доме короля поп-музыки: как Ольга Бузова оказалась в особняке Майкла Джексона и что она там делала

Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова в личном блоге поделилась воспоминаниями о съёмках клипа на песню "Хит-парад", которые проходили в Лос-Анджелесе в августе 2017 года.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

По её словам, съёмочная площадка находилась в одном из домов, некогда принадлежавших королю поп-музыки Майклу Джексону.

"Сегодня я вспоминаю, как снимала свой клип на "Хит-парад" в Лос-Анджелесе в августе 2017 года в одном из его домов. Мне так сказал наш режиссёр! Это было что-то невероятное!" — поделилась Бузова и опубликовала кадры со съёмок.

Артистка отметила, что находиться в пространстве, где когда-то жил и творил её кумир, было для неё особенным опытом. Она не уточнила, о каком именно доме идёт речь, но поблагодарила режиссёра за возможность прикоснуться к истории.

Ранее певец Дима Билан в преддверии выхода байопика "Майкл" поделился воспоминаниями о личной встрече с Майклом Джексоном.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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