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Сделка, которая спасла Лерчек от банкротства: кому и за сколько продан её подмосковный особняк

Шоу-бизнес

Весной этого года Валерия Чекалина (Лерчек), которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, закрыла долг перед налоговой в 175 миллионов рублей. Почти сразу стало известно, что её подмосковный особняк, который она начинала строить ещё в браке с Артёмом Чекалиным, наконец продан.

Блогер Лерчек и ее муж
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек и ее муж

Жильё искало хозяина почти два года, из-за чего в Сети поползли слухи о фиктивности сделки.

"У меня хороший официальный доход, он всё объясняет. Покупать дом боялись другие, но я провёл юридический аудит и не прогадал. Лерчек избежала банкротства, государство получило налоги, а я — отличный объект с хорошей скидкой", — заявил адвокат Владимир Х в разговоре с Super.ru.

С Чекалиными юрист раньше знаком не был, они виделись лишь на самой сделке. Точную цену он не раскрывает, но опровергает слухи СМИ о сумме в 700 миллионов рублей. Реальная цифра меньше.

Ранее Лерчек получила в подарок кольцо из белого золота с тремя бриллиантами от предпринимательницы Ксении Владыкиной. На обратной стороне украшения выгравирована надпись: "Лера, живи".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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