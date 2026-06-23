Сделка, которая спасла Лерчек от банкротства: кому и за сколько продан её подмосковный особняк

Весной этого года Валерия Чекалина (Лерчек), которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, закрыла долг перед налоговой в 175 миллионов рублей. Почти сразу стало известно, что её подмосковный особняк, который она начинала строить ещё в браке с Артёмом Чекалиным, наконец продан.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Лерчек и ее муж

Жильё искало хозяина почти два года, из-за чего в Сети поползли слухи о фиктивности сделки.

"У меня хороший официальный доход, он всё объясняет. Покупать дом боялись другие, но я провёл юридический аудит и не прогадал. Лерчек избежала банкротства, государство получило налоги, а я — отличный объект с хорошей скидкой", — заявил адвокат Владимир Х в разговоре с Super.ru.

С Чекалиными юрист раньше знаком не был, они виделись лишь на самой сделке. Точную цену он не раскрывает, но опровергает слухи СМИ о сумме в 700 миллионов рублей. Реальная цифра меньше.

Ранее Лерчек получила в подарок кольцо из белого золота с тремя бриллиантами от предпринимательницы Ксении Владыкиной. На обратной стороне украшения выгравирована надпись: "Лера, живи".