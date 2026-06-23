Сил больше нет терпеть эти обвинения: Бородина сорвалась и раскрыла правду о кошельке супруга

Телеведущая Ксения Бородина, известная по реалити-шоу "Дом-2", в Instagram*-аккаунте опубликовала пост, в котором вступилась за своего мужа.

Фото: Канал t.me/ksenia_borodiina by Скриншот канала t.me/ksenia_borodiina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина, Николай Сердюков

Поводом стали комментарии подписчиков, которые упрекают супруга Бородиной в том, что он живёт за её счёт.

"Про него пишут: альфонс. [Ничего] о нём не зная! Он развёлся без грязи, ушёл, оставив квартиру своему ребёнку, уехал на одной машине с чемоданом", — написала телеведущая.

По словам Бородиной, с самого начала совместной жизни муж тратит всё на семью и ни разу не пожалел для неё денег. Она призналась, что действительно зарабатывает больше, но считает это лишь стимулом для развития отношений. Чужие ярлыки, по её словам, её не волнуют.

Ранее Ксения Бородина сделала неожиданный сюрприз своей подруге Ольге Орловой, которая недавно пережила смерть любимой кошки. Телеведущая тайно привезла ей маленького котёнка, спрятав его под курткой.

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