Никакой экономии на комфорте: известная артистка показала условия проживания за баснословную сумму

Певица Рита Дакота вместе с мамой и дочерью наслаждается отпуском в Турции. Артистка, которая последнее время редко появляется на публике, выбрала для отдыха роскошный отель.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Риты Дакоты by Инстаграм-аккаунт Риты Дакоты Рита Дакота

По словам самой певицы, условия проживания её полностью устраивают.

"Отель мы с семьёй выбрали шикарный. Территория огромная, есть частный пляж, несколько бассейнов и шведский стол. Отдыхаем с комфортом", — поделилась Рита Дакота.

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", певица снимает двухуровневый номер с видом на море и собственным балконом. Стоимость такого отдыха, по данным источника, составляет около 300 тысяч рублей за сутки.

Ранее певица Клава Кока в Telegram-канале жёстко ответила хейтерам, которые критикуют её фигуру. При росте 170 см и весе 54 кг её называют "жирной" и "свинотой".