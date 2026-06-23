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Это страшная боль: как Отар Кушанашвили борется с онкологией и почему перестал жаловаться

Шоу-бизнес

Телеведущий Отар Кушанашвили, который уже более двух лет борется с онкологическим заболеванием (рак кишечника четвёртой стадии с метастазами), в новом выпуске шоу "Каково?!" откровенно рассказал о своём самочувствии.

Отар Кушанашвили
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отар Кушанашвили

По его словам, боли до сих пор не отпускают.

"Я никому не желаю этой страшной болезнью болеть даже в предварительном, эмбриональном состоянии. Это страшная боль, до сих пор меня преследующая", — признался ведущий.

При этом он добавил, что перестал жаловаться на самочувствие даже в кругу близких и коллег. Причина — он считает, что другим людям с онкологическими заболеваниями, особенно женщинам, детям и пожилым, гораздо тяжелее, чем ему.

"Я перестал жаловаться даже близким, потому что понимаю: есть те, кому гораздо хуже", — пояснил Кушанашвили.

Ранее Отар Кушанашвили, который сам лечится от рака в онкоцентре имени Блохина, усомнился в диагнозе блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Он заявил, что недоверие к ней связано с её прошлым и активным образом жизни на фоне химиотерапии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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