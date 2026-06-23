Красивый жест превратился в инструмент манипуляции: старший сын Бекхэмов разорвал последнюю связь

Семейный конфликт в клане Бекхэмов продолжает накаляться. Новый виток напряжения произошёл в День отца, когда Дэвид Бекхэм опубликовал архивные кадры с каждым из своих детей.
Однако именно этот жест, по данным инсайдеров, взбесил старшего сына Бруклина, который ранее требовал, чтобы родители не выкладывали его фотографии без его разрешения.
"Он в ярости из-за этого. Он просил родителей оставить его в покое, а они просто продолжают публиковать его фотографии", — цитирует инсайдера Daily Mail.
В конце прошлого года Бруклин заблокировал родителей, братьев и сестру в социальных сетях. Теперь они не могут видеть его публикации, но сам он, судя по реакции, продолжает отслеживать их посты.
Пользователи Сети в очередной раз осудили Бруклина: "Независимо от ситуации, факты остаются фактами. Он всё ещё их сын. Однажды он пожалеет о том, что отвернулся от них", "Пора взрослеть, Бруклин. Ты уже объяснил свою точку зрения. Тишина — это золото".
Ранее 14-летняя Харпер Бекхэм, младшая сестра Бруклина, безуспешно пыталась встретиться с ним в Лос-Анджелесе. Девочка приехала к его дому сразу после церемонии открытия звезды отца на Голливудской аллее славы, но Бруклина и его супруги Николы Пельтц не оказалось дома. Инсайдеры тогда сообщали, что Виктория Бекхэм "буквально убита горем" из-за разлада в семье.
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