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Культовые хиты отодвинуты на второй план: лидер Rolling Stones выделил три главных достижения

Шоу-бизнес

Вокалист легендарной рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер в интервью изданию Today поделился, какие пластинки в дискографии коллектива он считает своими любимыми.

The Rolling Stones
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
The Rolling Stones

За более чем 60 лет существования группа выпустила 24 студийных альбома, и выбрать из них было непросто.

"Я бы сказал, Beggars Banquet, Sticky Fingers и последний альбом Hackney Diamonds — они достаточно хороши", — заявил 82-летний музыкант.

Особое место в этом списке занимает Sticky Fingers (1971) с культовой обложкой, созданной Энди Уорхолом. Джаггер также признался, что ему сложно выделить любимые песни, но он назвал несколько треков: Sympathy for the Devil, You Know, Start Me Up, Angie и Honkey Tonk Women.

Напомним, 10 июля группа выпустит новый альбом Foreign Tongues, в записи которого примут участие Пол Маккартни и Роберт Смит из The Cure. В пластинку войдёт кавер-версия песни Эми Уайнхаус You Know I'm No Good.

Ранее Пол Маккартни назвал Ринго Старра своим любимым участником The Beatles из ныне живущих. При этом он отметил, что во времена группы все равнялись на Джона Леннона.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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