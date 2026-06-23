США вместо России: почему Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к переезду с тремя детьми

В Сети активно обсуждают возможный переезд в США телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова.

Фото: instagram by личный аккаунт Регины Тодоренко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влад Топалов и Регина Тодоренко

Telegram-канал "Свита Короля" со ссылкой на приятеля звезды сообщает, что пара давно вынашивает эту идею и уже начала активную подготовку.

"Регина хочет переехать, пока её пацаны не выросли, чтобы они легче адаптировались там. Она с самого начала это планировала, с рождения детей, а сейчас начала активную подготовку. Конечно, переезд не завтра, ведь есть работа, контракты, но и затягивать с этим не хочет. Говорит, сейчас в Америке спокойнее, да и у детей там больше шансов", — цитирует источник слова телеведущей.

О том, что пара якобы собирается переехать в Америку, написали и в Telegram-канале "Бла_бла_борщь": "Ну что я на это скажу, езжайте и работайте там же. Скатертью дорожка".

Сама Регина Тодоренко и Влад Топалов пока не комментировали слухи. Напомним, у пары трое сыновей: семилетний Михаил, четырёхлетний Мирослав и восьмимесячный Фёдор.

Ранее Влад Топалов в эфире шоу "Ставка на любовь" признался, что даже его ближайшие друзья, с которыми он дружит 30 лет, до сих пор не принимают их с Региной пару.