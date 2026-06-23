Доминантная матка и уволенные сотрудники: почему гость Ксении Собчак назвал её интервью провалом

Основатель промоушена единоборств Hardcore Анатолий Сульянов в проекте "Макарена" поделился впечатлениями от интервью, которое Ксения Собчак взяла у него в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

По словам предпринимателя, журналистка оказалась совершенно не готова к беседе и задавала вопросы, не имевшие к нему никакого отношения.

"Она уже от бессилия, когда в 10-й раз это происходит, поворачивается к своей съёмочной группе и говорит: "Значит, мы кого-то сегодня уволим"", — заявил Сульянов.

Он также пожаловался на то, что из итогового интервью были вырезаны многие сцены, в том числе с его знакомыми и бывшей супругой. По мнению гостя, это выглядит "глупо" и является проявлением "журналистской слабости". Кроме того, Сульянов выразил мнение, что Собчак хотела предстать в беседе с ним в образе "доминантной матки" и специально задавала провокационные вопросы.

Ранее Ксения Собчак в шоу "Что о тебе думают?" опровергла стереотип о своём браке с режиссёром Константином Богомоловым, иронично назвав его "диктатором и абьюзером". Тогда же она причислила себя к милфам и призвала Дмитрия Диброва не списывать зрелых женщин со счетов.