Я вернулась: как Александра Митрошина отметила возвращение в соцсети после двух лет молчания

Блогерша Александра Митрошина, которая практически два года не выходила на связь с поклонниками, наконец вернулась в социальные сети.

Фото: instagram by личный аккаунт Александры Митрошиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александра Митрошина

Всё это время она находилась под следствием и домашним арестом — ей запрещали пользоваться интернетом, разговаривать по телефону и покидать квартиру. Теперь ограничения сняты.

"Я вернулась", — коротко написала Александра, признавшись, что успела соскучиться по блогу.

В ближайшее время она планирует активно возвращаться к привычному контенту, по которому соскучились читатели. Подробностями произошедшего блогер пообещала поделиться позднее.

Ранее Тверской суд Москвы признал Митрошину виновной по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Ей назначили три года условно, штраф в размере 900 тысяч рублей и трёхлетний испытательный срок. Кроме того, имущество блогера на сумму свыше 115 миллионов рублей постановили конфисковать.