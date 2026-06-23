Сначала всё отобрали до нитки: подарок с тайным посланием вернул Лерчек волю к жизни

Многие пользователи Сети ополчились против Лерчек, считая, что она нагло врет о раке желудка четвёртой стадии, пытаясь избежать наказания. Однако есть и те, кто активно поддерживает 33-летнюю Валерию Чекалину.

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Предпринимательница Ксения Владыкина, ранее работавшая с блогером, подарила ей кольцо из белого золота с тремя бриллиантами. На обратной стороне украшения выгравирована надпись: "Лера, живи".

"Такая красота, спасибо большое! У меня всё отобрали, буду вот это носить", — произнесла звезда соцсети, держа в руках кольцо.

Владыкина публично поддержала Чекалину и призвала людей быть добрее. Она подчеркнула, что эта история не о заказе, а о подарке.

"Знаю Леру очень давно, мы с ней работали больше двух лет для моего бренда одежды. Мы с партнёром приняли решение что-то сделать для неё, что-то символичное. Лера — потрясающий человек, она потрясающая женщина. <…> Бриллианты дарят женщине просто какое-то нереальное ощущение. У женщины сразу появляется огонёк в глазах, ей хочется надеть красивое платье, туфли, хочется жить жизнь. Это самая важная энергия, которую хочется подарить", — рассказала Ксения.

На днях адвокаты Валерии Чекалиной — Наталья и Константин Третьяковы — сообщили, что её состояние не улучшилось. Лера продолжает бороться с раком желудка четвёртой стадии.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили, который сам лечится от рака в онкоцентре имени Блохина, снова усомнился в диагнозе Лерчек из-за её активного образа жизни. Он заявил, что недоверие к блогеру связано с её прошлым, и отметил, что в онкоцентре, где он проходит терапию, о ней ничего не знают.