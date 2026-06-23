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Слова Иды Галич попали в самую точку: Глюкоза задумалась о событии, которое сдвинет ось Земли

Шоу-бизнес

Певица Глюкоза, которая воспитывает 19-летнюю Лидию и 14-летнюю Веру от брака с бизнесменом Александром Чистяковым, в подкасте "правило 34" призналась, что не исключает возможности стать матерью в третий раз.

Глюкоза
Фото: Вконтакте by Глюкоза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глюкоза

Артистка рассказала, что старшая дочь уже практически самостоятельная, а младшая "выносит мозги", но она уверена, что справится.

"Я думаю [об этом]. Это было бы прикольно, потому что этот ребёнок открыл бы совершенно новые ощущения внутри нашего дома, потому что всё уже устоялось. Есть парадигма, в которой мы живём и ничего не меняется. Мне кажется, когда появляется малыш, ось Земли двигается и начинает всё происходить по-другому", — поделилась Глюкоза.

Певица рассказала, что недавно общалась с Идой Галич, которая недавно родила второго ребёнка. Та посоветовала ей серьёзно задуматься о третьем.

"Она говорит: "Я тебя заклинаю. Ты должна обязательно стать мамой ещё раз". Не знаю, где-то в глубине души я готова, но мне сложно попрощаться со своей свободой", — призналась артистка, добавив, что беременность "быстро пролетает".

Звезда вспомнила, что вторая беременность прошла намного легче первой, и рассчитывает, что третья будет ещё проще.

Ранее Глюкоза в том же подкасте "правило 34" рассказала, что в 15 лет снималась для мужского журнала Maxim, но съёмку закрыли, посчитав кадры "детской порнографией". Тогда она ещё не целовалась и чувствовала себя "пацанёнком".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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