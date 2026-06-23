Этого ждали четыре года: что заставило неуловимого Константина Меладзе выложить фото

Продюсер Константин Меладзе поздравил младшего брата Валерия с днём рождения — народному артисту России исполнился 61 год.

Фото: instagram by личный аккаунт Константина Меладзе в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерий и Константин Меладзе

Константин, который с 2022 года практически не выходит на связь с поклонниками и редко появляется в публичном пространстве, сделал исключение и опубликовал в Instagram*-аккаунте свежие фото с братом, сделанные, вероятно, во время одной из недавних встреч.

"С днём рождения, дорогой Валера!" — сдержанно подписал Константин снимки.

На одной из фотографий Константин запечатлён с улыбкой на лице. Для музыканта, который обычно избегает публичности, это большая редкость. Сам Валерий Меладзе пока не комментировал публикацию брата.

Ранее младшая дочь Валерия Меладзе от первого брака, 23-летняя Арина, получила диплом врача. Девушка окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

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