Этого ждали четыре года: что заставило неуловимого Константина Меладзе выложить фото

Продюсер Константин Меладзе поздравил младшего брата Валерия с днём рождения — народному артисту России исполнился 61 год.
Константин, который с 2022 года практически не выходит на связь с поклонниками и редко появляется в публичном пространстве, сделал исключение и опубликовал в Instagram*-аккаунте свежие фото с братом, сделанные, вероятно, во время одной из недавних встреч.
"С днём рождения, дорогой Валера!" — сдержанно подписал Константин снимки.
На одной из фотографий Константин запечатлён с улыбкой на лице. Для музыканта, который обычно избегает публичности, это большая редкость. Сам Валерий Меладзе пока не комментировал публикацию брата.
Ранее младшая дочь Валерия Меладзе от первого брака, 23-летняя Арина, получила диплом врача. Девушка окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.
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