Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москва под ракетным прицелом Киева: почему Украина не пройдет эшелоны защиты даже с ракетами НАТО
Каннский триумф обернулся клеймом: киевские власти вынесли вердикт российскому мэтру кино
Черное море больше не диктует цены: альтернативные курорты переманивают туристов тишиной и сервисом
Он выжег целую галактику и исчез: астрономы нашли следы древнего космического гиганта
Мечты об экономии разбились вдребезги: опасная добавка в бак лишила водителей последнего покоя
Призывы не покупать впрок бесполезны: в России предложили принять жесткие меры по снижению ажиотажа на АЗС
Мамонты вымерли, а эти чудища выжили: животные России, которых нет больше нигде на планете
Он есть в каждой аптеке, но 90% людей принимают его неправильно: коллаген требует особого подхода
Британию качают прогнозами о гражданской войне: за страшилкой о бунте прячут провал старой власти

Этого ждали четыре года: что заставило неуловимого Константина Меладзе выложить фото

Шоу-бизнес

Продюсер Константин Меладзе поздравил младшего брата Валерия с днём рождения — народному артисту России исполнился 61 год.

Валерий и Константин Меладзе
Фото: instagram by личный аккаунт Константина Меладзе в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерий и Константин Меладзе

Константин, который с 2022 года практически не выходит на связь с поклонниками и редко появляется в публичном пространстве, сделал исключение и опубликовал в Instagram*-аккаунте свежие фото с братом, сделанные, вероятно, во время одной из недавних встреч.

"С днём рождения, дорогой Валера!" — сдержанно подписал Константин снимки.

На одной из фотографий Константин запечатлён с улыбкой на лице. Для музыканта, который обычно избегает публичности, это большая редкость. Сам Валерий Меладзе пока не комментировал публикацию брата.

Ранее младшая дочь Валерия Меладзе от первого брака, 23-летняя Арина, получила диплом врача. Девушка окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Садоводство, цветоводство
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Шоу-бизнес
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Последние материалы
Черное море больше не диктует цены: альтернативные курорты переманивают туристов тишиной и сервисом
Он выжег целую галактику и исчез: астрономы нашли следы древнего космического гиганта
Мечты об экономии разбились вдребезги: опасная добавка в бак лишила водителей последнего покоя
Призывы не покупать впрок бесполезны: в России предложили принять жесткие меры по снижению ажиотажа на АЗС
Мамонты вымерли, а эти чудища выжили: животные России, которых нет больше нигде на планете
Он есть в каждой аптеке, но 90% людей принимают его неправильно: коллаген требует особого подхода
Британию качают прогнозами о гражданской войне: за страшилкой о бунте прячут провал старой власти
Этого ждали четыре года: что заставило неуловимого Константина Меладзе выложить фото
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Я вернулась: как Александра Митрошина отметила возвращение в соцсети после двух лет молчания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.