Терпение вышло за границы: Люся Чеботина назвала единственную вещь, которая её раздражает

Певица Люся Чеботина, которая регулярно сталкивается с критикой и хейтом, в новом выпуске шоу "Импровизаторы" призналась, что сейчас она находится в стадии принятия. Если раньше она остро реагировала на негатив и даже плакала, то теперь, по её словам, её сложно вывести из себя.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

На вопрос ведущих, какое качество в людях её раздражает, Чеботина ответила, что "нет людей, которые её раздражают". Даже маргинальные и безработные личности, по её словам, вызывают у неё не негатив, а умиление. Единственное, к чему певица относится скептически, — это постоянные опоздания.

Также Люся прокомментировала популярный интернет-запрос "Люся Чеботина мечтает быть как Прохор Шаляпин". Певица внесла ясность: быть как Прохор Шаляпин — это "не работать, лежать на Мальдивах и ни в чём себе не отказывать". При этом она передала тёплый привет коллеге, назвав его "очень хорошим, классным, весёлым и талантливым парнем".

Ранее Люся Чеботина сравнила себя с Мэрилин Монро, Людмилой Гурченко, Фредди Меркьюри и другими культовыми артистами, заявив, что хейт — обратная сторона популярности тех, кто не вписывается в рамки.