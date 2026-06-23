Жёсткое табу Максима Фадеева: провокационную фотосессию Глюкозы уничтожили ради репутации

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) в подкасте "правило 34" подробно рассказала о съёмках для мужского журнала Maxim, которые состоялись, когда ей было всего 15 лет.

Фото: glukoza.com by Glukoza production, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глюкоза

Фотосессия проходила под руководством продюсера Максима Фадеева, однако в итоге кадры не попали в опубликованный выпуск.

"Там не было ничего такого. Я была в шортиках, в купальнике, но позы были такие, что мы посмотрели и подумали, что это просто детская порнография. И тогда съёмку закрыли", — вспомнила Глюкоза.

Артистка отметила, что в 15 лет у неё ещё не случилось первого поцелуя. Она стеснялась своей внешности, считала себя "пацанёнком" и не торопилась взрослеть. Мама певицы внимательно следила за ней и предостерегала от любых романтических отношений.

"Никто никого дома не стращал. Это всегда был спокойный, открытый разговор. Мне кажется, именно это меня в жизни уберегло от каких-то тяжёлых решений", — поделилась Глюкоза.

Первое внимание со стороны парней она ощутила только с началом музыкальной карьеры. По словам Натальи, команда всегда относилась к ней как к родному ребёнку и оберегала, в том числе от внимания мужчин-поклонников.

"Они очень хорошо всегда объясняли, что не нужно ничего никогда брать из чужих рук, особенно из рук богатых", — отметила она.

Ранее Максим Галкин* оставил язвительный комментарий "Сказочник!" под интервью Сергея Зверева, в котором стилист рассказал об истерике комика из-за его дружбы с Аллой Пугачёвой.

* признан в РФ иностранным агентом по решению Минюста