Нас просто травят как мух: Виктория Боня обнажила пугающие планы глобалистов по зачистке мира

Блогерша и телеведущая Виктория Боня опубликовала видеообращение, адресованное женщинам. В течение 20 минут она делилась своими взглядами на текущую ситуацию в мире, призвав аудиторию взять ответственность за происходящее.
"Девушки, женщины! Я обращаюсь к вам! Время пришло, и мы должны с вами взять ответственность за всё, что происходит сегодня в мире!", — заявила звезда Сети.
По мнению Бони, большинство проблем вызваны действиями "глобалистов", которые якобы планируют сократить население Земли на 10% с помощью прививок, вышек связи и распыления химических веществ с самолётов.
"Самое страшное ещё то, что нас травят как мух, как тараканов. Мы — тараканы вот для таких глобалистов", — отметила Виктория.
Она также призвала отказаться от пластиковых стаканчиков и бутылок, избегать продуктов, контактирующих с пластиком, не смотреть телевизор и отключать Wi-Fi на ночь.
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