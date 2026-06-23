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Нас просто травят как мух: Виктория Боня обнажила пугающие планы глобалистов по зачистке мира

Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Виктория Боня опубликовала видеообращение, адресованное женщинам. В течение 20 минут она делилась своими взглядами на текущую ситуацию в мире, призвав аудиторию взять ответственность за происходящее.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

"Девушки, женщины! Я обращаюсь к вам! Время пришло, и мы должны с вами взять ответственность за всё, что происходит сегодня в мире!", — заявила звезда Сети.

По мнению Бони, большинство проблем вызваны действиями "глобалистов", которые якобы планируют сократить население Земли на 10% с помощью прививок, вышек связи и распыления химических веществ с самолётов.

"Самое страшное ещё то, что нас травят как мух, как тараканов. Мы — тараканы вот для таких глобалистов", — отметила Виктория.

Она также призвала отказаться от пластиковых стаканчиков и бутылок, избегать продуктов, контактирующих с пластиком, не смотреть телевизор и отключать Wi-Fi на ночь.

Ранее супруга Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, откровенно рассказала о жизни с мужем, страдающим лобно-височной деменцией. Она призналась, что живёт в состоянии "постоянного траура", оплакивая близкого человека, пока он ещё жив.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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