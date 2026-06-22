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Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой

Шоу-бизнес

Максим Галкин* не остался в стороне после того, как стилист Сергей Зверев в интервью продюсеру Гере Иващенко вспомнил их общую дружбу с Аллой Пугачёвой и рассказал об истерике, которую, по его словам, устроил комик.

Сергей Зверев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Зверев

В беседе Зверев заявил, что не верит в фиктивность брака Пугачёвой и Киркорова, и вспомнил, как часто бывал в их доме.

"Я приезжал в их старую квартиру в Филипповском переулке. Это была семья. Я вообще не заметил ничего такого. Не сказать, что это была среднестатистическая семья. Но это была звёздная семья. Филипп всегда был рядом с Аллой, если не был на гастролях. Мне даже в голову не пришло, что это всё фикция", — цитирует 62-летнего шоумена StarHit.

По словам Зверева, всё изменилось, когда у Пугачёвой появился Галлин*. Новому избраннику не нравилась их дружба.

"Потом Алла рассталась с Филиппом, появился Макс*. Ему не нравилось наше близкое общение с Аллой. Мы с ней должны были пойти на одно мероприятие, он прям истерил. Я тогда всё понял и отошёл в сторону", — добавил стилист.

Под видеороликом с интервью Зверева Галкин оставил короткий и многозначительный комментарий: "Сказочник!". Пользователи Сети бурно отреагировали на реплику — многие поддержали юмориста и в шутку стали расспрашивать, почему же он тогда так сильно истерил.

Ранее Максим Галкин* отпраздновал 50-летие. Алла Пугачёва спустя сутки после юбилея мужа всё же поздравила его публично, опровергнув слухи об игноре, и опубликовала нежный снимок.

* признан в РФ иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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