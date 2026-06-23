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Никаких вспышек камер и микрофонов: дочь Валерия Меладзе в Москве получила серьёзный диплом

Шоу-бизнес

Дочь популярного певца Валерия Меладзе и его первой супруги Ирины Малухиной, Арина Меладзе, получила диплом врача.

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Меладзе

Девушка окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Об этом она сообщила в Instagram*-аккаунте.

"С сегодняшнего дня мы официально врачи", — написала Арина, сопроводив пост видео с одногруппниками.

На кадрах выпускники открывают шампанское на фоне учебного корпуса. О своей специализации девушка не распространялась.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, что его дети Никита и Анна спокойно относятся к медийности. По его словам, они стали чаще появляться в его соцсетях, потому что он, как любой родитель, гордится их достижениями и рад делиться этим с поклонниками.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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