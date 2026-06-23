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Миллионы за десять мест: Виктория Боня нашла способ монетизировать свои увлечения в Гималаях

Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Виктория Боня, которая в последние годы активно увлекается альпинизмом, решила монетизировать своё хобби.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

По данным Telegram-канала "Звездач", она организует платную экспедицию на одну из самых высоких вершин мира — Манаслу (8163 метра) в Гималаях. Базовый тариф на участие в восхождении стартует от 25 тысяч евро.

"Дополнительный комфорт в рамках VIP-пакета обойдётся уже в два раза дороже", — сообщает источник.

Всего в группе, по информации канала, будет 10 мест. Если все они будут проданы, Боня сможет заработать около 20 миллионов рублей. Экспедиция обещает быть масштабной: Манаслу — восьмая по высоте вершина мира, и её покорение требует серьёзной подготовки и организации.

Ранее Виктория Боня призналась, что на пике карьеры в "Доме-2" она получала 6 тысяч долларов в месяц. Когда она решила уйти, ей предлагали вернуться за 15 тысяч долларов, но она отказалась.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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