Неравенство на дорогах и ТВ: Мария Погребняк потребовала жёстких санкций для медийных лиц в РФ

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале жёстко ответила на высказывания ведущего спортивного канала "Матч ТВ" Андрея Романова.

Фото: Социальные сети by Мария Погребняк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Погребняк

В одном из эфиров он заявил, что женщины должны проходить "более жёсткое сито" при приёме в комментаторы и получении водительских прав, поскольку их логика мышления должна "укладываться в мужские вещи".

"Не знаю, чем уж женщины-спортивные комментаторы не угодили, но по поводу вождения автомобиля у меня есть что сказать. Согласно статистике, мужчины-водители значительно чаще нарушают ПДД и попадают в ДТП, чем женщины", — отметила Погребняк.

Она привела данные Госавтоинспекции МВД России: в 2024 году мужчины-водители попали в ДТП более 96 тысяч раз, женщины — более 18 тысяч. При этом мужчины попадают в серьёзные аварии (с уголовными делами) в 3,25 раза чаще женщин. Блогерша также заявила, что ведущих стоит увольнять в случае проявления сексизма.

Ранее Виктория Боня призналась, что на пике карьеры в "Доме-2" она получала 6 тысяч долларов в месяц. По её словам, она планировала продержаться на проекте всего месяц, но задержалась на полгода, а затем ещё на год после того, как продюсеры подняли ей гонорар.