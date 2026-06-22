Неравенство на дорогах и ТВ: Мария Погребняк потребовала жёстких санкций для медийных лиц в РФ

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Шоу-бизнес

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале жёстко ответила на высказывания ведущего спортивного канала "Матч ТВ" Андрея Романова.

Мария Погребняк
Фото: Социальные сети by Мария Погребняк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Погребняк

В одном из эфиров он заявил, что женщины должны проходить "более жёсткое сито" при приёме в комментаторы и получении водительских прав, поскольку их логика мышления должна "укладываться в мужские вещи".

"Не знаю, чем уж женщины-спортивные комментаторы не угодили, но по поводу вождения автомобиля у меня есть что сказать. Согласно статистике, мужчины-водители значительно чаще нарушают ПДД и попадают в ДТП, чем женщины", — отметила Погребняк.

Она привела данные Госавтоинспекции МВД России: в 2024 году мужчины-водители попали в ДТП более 96 тысяч раз, женщины — более 18 тысяч. При этом мужчины попадают в серьёзные аварии (с уголовными делами) в 3,25 раза чаще женщин. Блогерша также заявила, что ведущих стоит увольнять в случае проявления сексизма.

Ранее Виктория Боня призналась, что на пике карьеры в "Доме-2" она получала 6 тысяч долларов в месяц. По её словам, она планировала продержаться на проекте всего месяц, но задержалась на полгода, а затем ещё на год после того, как продюсеры подняли ей гонорар.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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