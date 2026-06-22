Я этого достойна: почему балерина Анастасия Волочкова просит помощи у государства и сколько она тратит на концерты

Балерина Анастасия Волочкова стала гостьей шоу "До звезды" и в откровенной беседе опровергла распространённое мнение о том, что её выступления финансируются государством.

Фото: Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Волочкова

По словам артистки, она оплачивает все расходы на концерты из собственного кармана.

"Нет у меня ни бюджетов, ни грантов. Хотя я этого достойна! Я этого заслуживаю, люди. Если это кто-то услышит из правительства, я заслуживаю, чтобы вы мне поддержку оказали! Да. Не надо мне звания, поддержите мои благотворительные концерты", — заявила Волочкова.

Балерина подчеркнула, что проводит выступления для врачей, учителей и воспитателей детских садов, и делает это без какой-либо помощи. В её команду входят артисты и технический персонал, которых она оплачивает сама. По её словам, многие не верят, что она справляется без бюджетной поддержки. В райдер артистки входят только вода с лимоном и влажные салфетки — еду она не просит.

"У меня команда. Это большое количество артистов и техническая группа. Я всё это оплачиваю сама. Понимаешь, никто в это не может поверить. Все какую-то чухру смотрят про меня", — добавила танцовщица.

Ранее Анастасия Волочкова вспоминала роман с олигархом Сулейманом Керимовым и рассказывала, как он снял для неё Большой театр, усыпал частный самолёт розами и задержал вылет ради её любимого шпината.