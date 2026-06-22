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До 39 лет я не думала о детях: как экс-ведущая "Орла и решки" осадила любопытных подписчиков

Шоу-бизнес

40-летняя актриса и блогерша Мария Ивакова, экс-ведущая "Орла и решки", в личном блоге ответила на вопросы подписчиков, которые регулярно интересуются, когда она планирует стать матерью.

Мария Ивакова
Фото: instagram by личный аккаунт Марии Иваковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Ивакова

Актриса призналась, что до прошлого года она вообще не задумывалась на эту тему, и считает такое положение дел абсолютно нормальным.

"В нашем обществе, если тебе 40 и детей у тебя нет, — значит, там есть проблема какая‑то. <…> Я на тему детей вообще не думала до 39 лет. И да, всё это для меня нормально!" — написала она.

Ивакова призвала публику проявлять больше такта, напомнив, что среди её знакомых есть пары, которые сталкиваются с трудностями при попытке зачать ребёнка, и подобные вопросы могут их ранить.

В конце апреля актриса объявила о помолвке с бизнесменом Кириллом Гурбановым, который развивает проекты, связанные с ИИ.

Ранее Влад Топалов в эфире шоу "Ставка на любовь" признался, что его ближайшие друзья, с которыми он дружит 30 лет, до сих пор не принимают его брак с Региной Тодоренко.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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