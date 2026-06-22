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Больше никаких свиданий и пустых трат сил: известная сваха страны выбрала одиночество ради семьи

Шоу-бизнес

64-летняя телеведущая и сваха Роза Сябитова, известная по программе "Давай поженимся!", поделилась своими взглядами на личную жизнь.

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Роза Сябитова

Артистка призналась, что не стремится к новым романам и не хочет тратить энергию на мужчин.

"Зачем мне здесь нужен ещё какой-то дядя, который придёт, начнёт свои порядки устанавливать? Да мне на него элементарно жалко энергию свою расходовать, лучше на внуков её потрачу. По крайней мере, они-то точно мне своим общением радость и любовь подарят, а вот чего от дяди ждать, непонятно, так что без него обойдусь", — поделилась телеведущая в интервью "Леди.Mail".

По словам Сябитовой, она не планирует уходить на пенсию. Она считает, что находится в "прайм-эре" — на пике востребованности и популярности. Лето телеведущая планирует провести за работой, съёмками в экстремальных шоу, подкастами и временем с внуками. Для малышей она даже построила детскую площадку на своём участке.

Ранее Виктория Боня призналась, что отказалась от интервью с Ксенией Собчак. По словам Бони, её остановили вопросы о репутации, и она посчитала, что Собчак причастна к созданию её негативного образа в СМИ.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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