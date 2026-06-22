Переломы и странное послание в палате: состояние Дмитрия Диброва вынудило близких прервать молчание

Телеведущий Дмитрий Дибров, госпитализированный после падения с лестницы в элитном московском клубе, выписан из больницы. Об этом сообщила его бывшая супруга Полина Диброва.
По её словам, состояние Дмитрия хорошее, но впереди его ждёт период восстановления.
"Чувствует хорошо, но реабилитация нужна", — подчеркнула женщина в разговоре с РИА Новости.
Напомним, медики диагностировали у Диброва перелом носа, сотрясение мозга и перелом лучевой кости. Накануне выписки он оставил в палате значок с цитатой Льва Толстого: "Счастье есть удовольствие без раскаяния". Что именно шоумен хотел этим сказать, остаётся загадкой.
Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров упал с лестницы в разгар вечеринки в одном из столичных клубов. Тогда сообщалось, что он разбил нос и получил сотрясение мозга, а позже выяснилось, что у него ещё и перелом руки. От операции телеведущий отказался и отпросился домой, оставив в больнице загадочный значок с цитатой.
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