Переломы и странное послание в палате: состояние Дмитрия Диброва вынудило близких прервать молчание

Телеведущий Дмитрий Дибров, госпитализированный после падения с лестницы в элитном московском клубе, выписан из больницы. Об этом сообщила его бывшая супруга Полина Диброва.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

По её словам, состояние Дмитрия хорошее, но впереди его ждёт период восстановления.

"Чувствует хорошо, но реабилитация нужна", — подчеркнула женщина в разговоре с РИА Новости.

Напомним, медики диагностировали у Диброва перелом носа, сотрясение мозга и перелом лучевой кости. Накануне выписки он оставил в палате значок с цитатой Льва Толстого: "Счастье есть удовольствие без раскаяния". Что именно шоумен хотел этим сказать, остаётся загадкой.

Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров упал с лестницы в разгар вечеринки в одном из столичных клубов. Тогда сообщалось, что он разбил нос и получил сотрясение мозга, а позже выяснилось, что у него ещё и перелом руки. От операции телеведущий отказался и отпросился домой, оставив в больнице загадочный значок с цитатой.