Речь ангелов и тайные мечты: Бритни Спирс неожиданно раскрыла планы на пополнение в семье

Американская певица Бритни Спирс, которая в последние годы регулярно делится с поклонниками провокационным контентом, в этот раз удивила их не танцами, а откровением.

Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бритни Спирс

В Instagram*-аккаунте она опубликовала видео, где танцует с маленьким укулеле, и оставила под ним подпись, которая привлекла внимание СМИ.

"Гитары напоминают мне маленьких инопланетян, такие нежные струны, говорят, музыка — это речь ангелов, я купила эту в Мексике в надежде, что однажды смогу родить ещё одного ребёнка", — написала Спирс.

Позднее певица удалила эту подпись и закрыла комментарии. Однако издание Page Six успело зафиксировать её слова.

Напомним, у Бритни двое сыновей — Шон и Джейден, которых она родила в браке с рэпером Кевином Федерлайном. После развода в 2007 году певица потеряла право опеки над детьми из-за проблем с алкоголем и наркотиками. В 2008 году её признали недееспособной, и опеку оформил отец. Освободиться от неё Бритни удалось только в 2021 году.

Полноценное воссоединение с сыновьями произошло лишь в этом году. Однако после этого у певицы случился срыв: её арестовали за вождение в нетрезвом виде, а дети убедили её лечь в рехаб, который она покинула через месяц.

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