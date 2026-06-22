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Речь ангелов и тайные мечты: Бритни Спирс неожиданно раскрыла планы на пополнение в семье

Шоу-бизнес

Американская певица Бритни Спирс, которая в последние годы регулярно делится с поклонниками провокационным контентом, в этот раз удивила их не танцами, а откровением.

Бритни Спирс
Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бритни Спирс

В Instagram*-аккаунте она опубликовала видео, где танцует с маленьким укулеле, и оставила под ним подпись, которая привлекла внимание СМИ.

"Гитары напоминают мне маленьких инопланетян, такие нежные струны, говорят, музыка — это речь ангелов, я купила эту в Мексике в надежде, что однажды смогу родить ещё одного ребёнка", — написала Спирс.

Позднее певица удалила эту подпись и закрыла комментарии. Однако издание Page Six успело зафиксировать её слова.

Напомним, у Бритни двое сыновей — Шон и Джейден, которых она родила в браке с рэпером Кевином Федерлайном. После развода в 2007 году певица потеряла право опеки над детьми из-за проблем с алкоголем и наркотиками. В 2008 году её признали недееспособной, и опеку оформил отец. Освободиться от неё Бритни удалось только в 2021 году.

Полноценное воссоединение с сыновьями произошло лишь в этом году. Однако после этого у певицы случился срыв: её арестовали за вождение в нетрезвом виде, а дети убедили её лечь в рехаб, который она покинула через месяц.

Ранее невеста рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, призналась, что осталась без няни и уже несколько месяцев полностью посвящает себя дочери Эмме. Она объяснила, что чувствует эмоциональное истощение и временно ушла из соцсетей, чтобы насладиться каждым мгновением с малышкой.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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