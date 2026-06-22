Эти слова задели за живое: известная певица сорвалась на фанатов из-за бесцеремонного обсуждения фигуры

Певица Клава Кока, которая в сентябре планирует свадьбу с блогером Димой Масленниковым, в Telegram-канале дала жёсткий ответ хейтерам, критикующим её внешность.

Фото: Openverse by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

Артистка призналась, что ежедневно получает негативные комментарии: при росте 170 см и весе 54 кг её называют "жирной" и "свинотой".

"Пожалуйста, отвалите от меня. Я не худая и никогда не стремилась быть идеальной. Я люблю своё тело, и я не собираюсь нравится всем. Я живой человек. Захотела — похудела, захотела — поправилась. Это мое дело", — отметила исполнительница.

По словам Коки, хейт она получает не только от мужчин, но и от женщин. Она подчеркнула, что представительницы её пола должны понимать, что у всех случаются отёки, а тело меняется в зависимости от циклов. Певица также возмутилась тому, что женщины подстраивают себя под стандарты с помощью пластики или препаратов для похудения.

"Да, у меня есть складки на теле, когда я сгибаюсь. У меня иногда проявляется второй подбородок. И я даже могу съесть целую пачку чипсов и не корить себя за это. Меня тошнит от этих навязанных стандартов красоты, которые заставляют прекрасных девушек в себе сомневаться", — заявила певица.

Она также отметила, что ей не раз предлагали прорекламировать препараты для похудения, но она всегда отказывалась. Клава уверена, что истинная красота — в индивидуальности, и призвала женщин меньше осуждать друг друга и больше поддерживать.

Ранее певица Жасмин отреагировала на критику внешности своей 12-летней дочери Маргариты. Она заявила, что у девочки временные гормональные проблемы, и пообещала, что через пару лет ребёнка "никто не узнает".