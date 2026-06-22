Разорение на коммунальных платежах: содержание шестиэтажного дворца Пугачёвой стало слишком дорогим

Алла Пугачёва пытается продать свою элитную недвижимость — квартиру в Филипповском переулке и знаменитый замок в деревне Грязи. Причиной называют финансовые трудности. Однако, по словам адвоката Тимура Матвеева, найти покупателей на объекты пока не удаётся. И одна из ключевых проблем — содержание поместья.

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

"Только в холодный сезон Алле Борисовне и её мужу приходится ежемесячно выделять более 700 тысяч рублей на коммунальные услуги, отопление, охрану и поддержание работоспособности всей инфраструктуры огромной территории", — пояснил адвокат в беседе с kp.ru.

Масштабы поместья впечатляют: оно раскинулось на 16 земельных участках общей площадью 212 соток. На территории расположены шестиэтажный замок во французском стиле площадью 1 867 квадратных метров, SPA-комплекс и хозблок. Ещё один фактор, снижающий привлекательность для VIP-покупателей, — местоположение. Поместье находится в неохраняемой деревне по соседству с домами обычных жителей, тогда как богатые покупатели предпочитают закрытые посёлки.

Ранее модель Полина Диброва делилась впечатлениями от посещения замка Пугачёвой в Грязи. Она призналась, что жить там не смогла бы, назвав обстановку "необычной".